Mercato - PSG : Leonardo, Campos… Tout sur le dossier Nicolas Pépé !

Publié le 29 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Ces dernières, le nom de Nicolas Pépé, aujourd’hui à Arsenal, a été associé au PSG. Et concernant l’Ivoirien, de nombreux éléments ont été dévoilés.

Avec le départ d’Angel Di Maria, qui ne sera pas conservé au terme de son contrat, le PSG se cherche un nouvel ailier. Qui pourrait alors intégrer l’effectif parisien ? Dernièrement, il était avant tout question d’une arrivée d’Ousmane Dembélé, qui arrive lui aussi en fin de contrat au FC Barcelone. Mais cela ne serait pas la seule piste. Ce vendredi, c’est l’option Nicolas Pépé qui a ainsi été révélée. Aujourd’hui à Arsenal, l’ancien joueur du LOSC, que connait d’ailleurs très bien Luis Campos, aurait été proposé au PSG.

Pépé au PSG ?

Entre Nicolas Pépé et le PSG, le lien est facile. En effet, l’Ivoirien connait Luis Campos depuis son passage au LOSC et il est également représenté par l’agence de Luis Ferrer, ancien recruter pour le club de la capitale. Mais face à ces informations, l’agence LF 360 a tenu à mettre clairement les choses au point, assurant : « Notre joueur Nicolas Pépé n'a jamais été proposé au Paris Saint Germain ». Il n’empêche que le nom de Nicolas Pépé circulerait déjà depuis un certain temps au PSG. Selon les informations de Nabil Djellit, Leonardo était lui aussi intéressé s’il n’arrivait pas à faire venir Ousmane Dembélé.