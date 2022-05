Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir est scellé pour cette star de Sampaoli !

Publié le 29 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Si des questions ont pu se poser sur l’avenir de Gerson au cours des derniers mois, dans l’esprit du joueur de l’OM, tout est actuellement très clair.

L’été dernier, l’OM a misé gros sur le transfert de Gerson, lâchant près de 25M€. Excellent avec Flamengo, le milieu de terrain brésilien était la priorité de Jorge Sampaoli. Un recrutement qui en a toutefois interrogé plus d’un après le début de saison très compliqué de Gerson. Mais au fil des mois, le joueur de l’OM a su s’imposer et a réalisé de très belles performances. Et que les fans phocéens se rassurent, il sera encore là la saison prochaine.

« Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM »

Un an après son arrivée à l’OM, Gerson n’a clairement pas l’intention de s’en aller. Malgré certaines rumeurs à propos d’un départ, Marcao, père et agent de Gerson, a été très clair pour SportMed TV , lâchant : « Gerson sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? Jamais nous n’avons eu le moindre doute. Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM. Il y a la Ligue des Champions. Il veut réussir dans cette compétition. Il a cette volonté de rester à l’OM les prochaines années. Un départ n’a jamais été envisagé que ce soit durant l’hiver ou cet été ».