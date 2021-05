Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour cette star de Serie A ?

Publié le 1 juin 2021 à 0h15 par A.C.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A.

La non-qualification en Ligue des Champions va être fatale pour le Napoli, qui devra se séparer de certains de ses meilleurs éléments. Leonardo est au courant et compte bien en profiter. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait en effet frapper au moins un gros coup au milieu de terrain et il lorgnerait Fabian Ruiz. Ce dernier est justement l’un des joueurs napolitains annoncés sur le départ avec le plus d’insistance, puisqu’il possède l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif.

Ça sera soit Fabian Ruiz soit Koulibaly