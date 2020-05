Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une belle carte à jouer pour cette piste à 25M€

Publié le 30 mai 2020 à 21h45 par Th.B.

Sur les tablettes du PSG, Nicolás Tagliafico semble se rapprocher d’un départ de l’Ajax Amsterdam, mais rien ne serait encore fait pour Leonardo et le club de la capitale.

En quête d’un latéral gauche pour la saison prochaine, le contrat de Layvin Kurzawa arrivant à expirant cet été, le PSG scruterait le marché dans l’optique de dénicher un nouveau défenseur. Parmi les pistes activées par Leonardo figurerait le nom de Nicolás Tagliafico. Bien qu’il ait prolongé son contrat avec l’Ajax Amsterdam en mai 2019, l’Argentin dispose d’un gentleman agreement passé avec ses dirigeants grâce auquel il pourrait être autorisé à partir en cas d’offre satisfaisante cet été. 25M€ serait susceptible de faire l'affaire pour enclencher le départ de Tagliafico à l’intersaison. Et cette tendance se confirmerait.

Tagliafico libre d’aller voir ailleurs, mais…