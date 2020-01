Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un plan précis dans ce dossier à 35M€ !

Publié le 8 janvier 2020 à 16h15 par B.C.

Toujours sur les traces de Lucas Paqueta pour renforcer l’effectif du PSG, Leonardo n’aurait pas l’intention de payer le prix cher pour l’international brésilien.

Pour renforcer l’entrejeu du PSG, Leonardo souhaiterait récupérer une ancienne connaissance. En effet, l’Italo-brésilien aurait coché le nom de Lucas Paqueta comme vous l’a récemment confirmé le 10 Sport. Un transfert que pourrait voir d’un bon œil la direction du Milan AC en raison des difficultés financières rencontrées par le club italien. Malgré cela, les Rossoneri n’auraient pas l’intention de faire de cadeau au PSG, mais cela ne suffirait pas pour décourager Leonardo.

Leonardo n’est pas prêt de lâcher 35M€ pour Paqueta