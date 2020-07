Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait réussi à boucler un dossier chaud du moment !

Publié le 21 juillet 2020 à 17h15 par T.M.

N’ayant pas réussi à retenir Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, Leonardo voulait éviter que d’autres talents du PSG filent ailleurs. Et cela serait visiblement chose faite avec Edouard Michut.

L’exode des talents s’est poursuivi au PSG. En effet, depuis plusieurs années désormais, le club de la capitale voit ses pépites choisir de s’exiler loin du Parc des Princes. Cela a encore été le cas cet été avec les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche vers le Bayern Munich et l’ASSE. Un coup dur pour le PSG, qui perd là deux de ses plus grands talents de son centre de formation. De quoi attiser la colère de Leonardo, qui souhaite que cela se répète le moins souvent possible. C’est ainsi que d’autres prodiges parisiens avaient retenu son intention ces derniers jours. Alors que le Brésilien aurait réussi à convaincre El Chadaille Bitshiabu de rester, il en serait de même avec Edouard Michut.

Un contrat pro pour Michut !