Mercato - PSG : Leonardo aurait réactivé une piste à 50M€ en attaque !

Publié le 7 janvier 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait de nouveau des vues sur Douglas Costa, la Juventus réclamerait pas moins de 50M€ pour céder son ailier brésilien au club de la capitale.

Comme l’a révélé la presse italienne ces dernières heures, le PSG se pencherait de nouveau sur le profil de Douglas Costa (29 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, l’ailier brésilien pourrait être poussé vers la sortie par sa direction l’été prochain s’il n’affiche pas un meilleur rendement, et Leonardo se verrait l’attirer au Parc des Princes. Mais pour rafler la mise avec Douglas Costa, le directeur sportif du PSG devra mettre un certain prix…

La Juventus attendrait 50M€ pour Douglas Costa