Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un nouveau dossier brûlant !

Publié le 17 juin 2021 à 21h45 par B.C.

Désireux de prolonger le contrat d’Eduardo Michut, courant actuellement jusqu’en juin 2023, Leonardo serait parvenu à un accord avec le jeune joueur du PSG.

Le PSG n’a toujours pas digéré les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche l’été dernier. Alors que les jeunes joueurs du centre de formation peinent à se faire une place dans l’effectif professionnel, Leonardo souhaite vivement limiter l’exode des jeunes pousses parisiennes. Alors que Kays Ruiz a déjà officialisé son départ, le PSG chercherait notamment à prolonger Xavi Simons et Edouard Michut. Les discussions sont en cours avec les deux joueurs, et Leonardo toucherait au but avec l’une de ces pépites.

Accord trouvé pour Michut