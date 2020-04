Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé deux dossiers !

Publié le 30 avril 2020 à 17h45 par B.C.

Alors que l'avenir de Tanguy Kouassi et d'Adil Aouchiche est toujours incertain, Leonardo serait parvenu à faire signer un premier contrat professionnel à Jonathan Mutombo et Teddy Alloh.

Malgré cette crise sanitaire, les clubs préparent actuellement le prochain mercato estival qui s'annonce fortement impacté. Ainsi, le PSG a activé de nombreuses pistes et souhaite notamment renforcer l'entrejeu. Comme annoncé par le 10 Sport, Tiémoué Bakayoko et Ismaël Bennacer sont notamment suivis par Leonardo, mais le directeur sportif du PSG doit également gérer plusieurs dossiers épineux en interne concernant des pépites parisiennes. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui ont tous les deux évolué avec l'équipe première à plusieurs reprises cette saison, n'ont toujours pas signé de contrat professionnel et seront donc libres de s'engager avec le club de leur choix cet été. Leonardo devra donc redoubler d'efforts pour convaincre les deux titis de rester au sein de leur club formateur, mais en attendant, l'Italo-brésilien aurait réussi à sécuriser l'avenir de deux autres jeunes du PSG.

Deux jeunes signent pro au PSG !

Comme l'a expliqué Loïc Tanzi ce jeudi sur son compte Twitter , Jonathan Mutombo (17 ans) et Teddy Alloh (18 ans) auraient signé leur premier contrat professionnel avec le PSG. Les deux latéraux, évoluant respectivement à droite et à gauche, resteront donc encore quelque temps au sein de leur club formateur. Le journaliste de RMC ajoute que Mutombo devrait rapidement être prêté au Vitoria Guimarães pour la saison prochaine, une information annoncée précédemment par les Titis du PSG . Reste désormais à trouver un accord avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.