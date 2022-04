Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active un nouveau gros dossier !

Publié le 14 avril 2022 à 17h15 par A.M.

Toujours en quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'active depuis quelques semaines et aurait identifié une nouvelle piste.

Cet été, la priorité du PSG sera de se renforcer dans l'entrejeu. Et pour cause, plusieurs joueurs ont déçu à ce poste, notamment Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye. Par conséquent, une large revue d'effectif est envisagée dans ce secteur de jeu et les noms de Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Aurélien Tchouaméni circulent avec insistance. Mais visiblement, Leonardo aurait activé un autre dossier.

Le PSG apprécie Barella