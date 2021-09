Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or à saisir dans l’effectif de Tuchel !

Publié le 8 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation d’Antonio Rüdiger à Chelsea, le défenseur allemand ne trouverait pas satisfaction économiquement parlant lors des discussions avec ses dirigeants pour une prolongation. Le PSG aurait un coup à jouer pour son arrivée libre.

Bien que le mercato estival vient seulement de fermer ses portes, Leonardo et la direction sportive du PSG se serait déjà penchés sur la suite et la prochaine session des transferts de l’été 2022. Ce qui coïncide avec l’expiration du contrat d’Antonio Rüdiger à Chelsea, à moins que l’international allemand ne le prolonge d’ici-là. À l’instar de Franck Kessié et de Paul Pogba, le directeur sportif du PSG serait prêt à boucler son arrivée contre la modique somme de 0€. Et la balance pourrait pencher en faveur du PSG pour Rüdiger.

Rüdiger réclame un salaire que Chelsea ne veut pas lui offrir