Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité à saisir dans ce gros dossier !

Publié le 11 juillet 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que le PSG n’aurait pas fait une croix sur Fabian Ruiz, le Napoli pourrait se résoudre à se séparer du milieu espagnol.

Après Georginio Wijnaldum, un autre milieu de terrain pourrait prochainement débarquer au PSG. En effet, Leonardo a déjà activé plusieurs pistes pour renforcer l’entrejeu, et la priorité se nomme Paul Pogba. L’international français est entré dans sa dernière année de contrat avec Manchester United et serait visiblement emballé par une arrivée dans la capitale. Cependant, les Red Devils espèrent encore conserver le champion du monde tricolore, obligeant Leonardo à prévoir d’autres options. Eduardo Camavinga (Stade Rennais) et Fabian Ruiz figureraient ainsi sur la short-list du PSG, et le milieu du Napoli pourrait justement être mis sur la liste des transferts.

Fabian Ruiz sur le départ ?