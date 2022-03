Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Sergio Ramos déjà bouclée par Leonardo ? La réponse

Publié le 20 mars 2022 à 1h45 par D.M.

A la recherche d'un nouveau défenseur central, le PSG aurait initié des contacts avec Antonio Rüdiger. Approché par de nombreuses équipes, l'international allemand n'a pas encore tranché au sujet de son avenir.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos a brillé par son absence ces derniers mois. Diminué par des douleurs au mollet, le joueur de 35 ans est apparu rarement sous les couleurs parisiennes cette saison. Une absence, qui s’étire et qui commence à agacer certains dirigeants du PSG. Le club de la capitale s’est d’ailleurs mis à la recherche d’un nouveau défenseur central et aurait exploré la piste menant à Antonio Rüdiger, libre à la fin de la saison. Selon But Football Club et la presse espagnole, des premiers contacts auraient débuté avec son agent et frère, Sahr Senesie.

Rüdiger n'a pas encore donné son accord