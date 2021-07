Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer pour cette piste XXL !

Publié le 1 juillet 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que Leonardo est sur le point de boucler l’énorme coup Sergio Ramos, Raphaël Varane viendrait de refuser une offre de prolongation du Real Madrid. Une aubaine pour le PSG ?

Les supporters parisiens avaient des exigences élevées pour ce mercato, ils ne sont pour le moment pas déçus. Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Leonardo est sur le point de boucler les dossiers Donnarumma et Hakimi (que le10sport.com vous a détaillé). Et selon les informations de RMC Sport , un accord de deux ans aurait été trouvé pour l’arrivée de Sergio Ramos au PSG. Un coup énorme dirigé par Leonardo. Et le Brésilien ne compte pas s’arrêter ici…

Varane a refusé l’offre de prolongation du Real Madrid