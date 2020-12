Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait ciblé sa prochaine vente !

Publié le 22 décembre 2020 à 12h45 par A.C.

Leonardo aurait pris une décision forte concernant l’avenir de Leandro Paredes, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023.

Depuis son retour au Paris Saint-Germain en 2019, Leonardo a plusieurs fois essayé de pousser Leandro Paredes vers un départ. Il a d’ailleurs failli y arriver, pas plus tard que cet été. Il Corriere dello Sport a en effet assuré que le milieu du PSG devait rejoindre l’Inter lors du dernier mercato, dans un échange avec Marcelo Brozovic. Ce dernier avait d’ailleurs tout préparé pour son arrivée à Paris... avant que Paredes ne décide finalement de rester.

Leonardo veut vendre Paredes cet hiver