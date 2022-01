Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare la succession de Mbappé !

Publié le 28 janvier 2022 à 7h45 par Th.B.

Enfant de l’académie de Manchester United, Marcus Rashford serait emballé par l’idée de rejoindre le PSG l’été prochain pour remplacer Kylian Mbappé. D’ailleurs, les dirigeants parisiens discuteraient toujours dans cette éventualité…

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo et la direction sportive du PSG pourraient se retrouver confrontés à l’un de leurs plus gros défis depuis le retour du Brésilien en 2019, à savoir le remplacement de Kylian Mbappé. Taulier de l’attaque du PSG lorsque Neymar et Lionel Messi ne sont pas régulièrement disponibles pour Mauricio Pochettino, Mbappé voit son contrat prendre fin à l’issue de la saison. Et le Real Madrid lui aurait déjà déroulé le tapis rouge en coulisse et en public. En attestent les déclarations de Rodrygo Goes et de Toni Kroos ces derniers temps. Du côté de la direction du PSG, la priorité du dernier mercato n’était autre qu’Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait en août dernier en cas de départ de Mbappé à l’été 2022.

Le PSG échangerait toujours avec Rashford !