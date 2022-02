Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toujours le champ libre pour cette star de Guardiola !

Publié le 23 février 2022 à 13h15 par B.C.

Alors qu’il a été annoncé dernièrement que Riyad Mahrez était sur le point de prolonger avec Manchester City, la situation de l’international algérien serait loin d’être réglée. Une aubaine pour le PSG, attentif à sa situation.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le PSG surveille attentivement le marché pour se renforcer en attaque. Parmi les cibles de Leonardo, on retrouverait notamment Riyad Mahrez d’après les informations divulguées par The Mirror il y a quelques jours. Le contrat de l’international algérien avec Manchester City court jusqu’en juin 2023, permettant au PSG d’avoir une fenêtre de tir dans les prochains mois si aucun accord n’est trouvé d’ici là. À en croire 90min , le club de Pep Guardiola souhaiterait rapidement sécuriser l’avenir de Mahrez et pourrait prochainement parvenir à ses fins, mais la situation n’est peut-être pas aussi simple.

Pas de prolongation à l’ordre du jour pour Mahrez