Mercato - PSG : Leonardo a tenté un gros coup avec un attaquant de L1 !

Publié le 13 octobre 2020 à 21h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre cet été afin de compenser les départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a obtenu le prêt de Moise Kean en toute fin de mercato. Mais Leonardo avait un autre objectif.

Cet été, le Paris Saint-Germain avait plusieurs objectifs sur le marché pour renforcer l'effectif. Notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani sont partis libres tandis qu'Arnaud Kalimuendo a été prêté à Lens. Résultat, le PSG n'avait pas de doublure pour Mauro Icardi dont l'option d'achat a été levée en mai dernier. Après avoir multiplié les pistes, Leonardo a finalement obtenu le prêt de Moise Kean dans les dernières heures du mercato en provenance d'Everton. Mais l'international italien n'était pas la priorité du PSG.

Dembélé était la priorité de Leonardo