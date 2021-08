Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a reçu une aide précieuse pour Messi en interne !

Publié le 15 août 2021 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter l’arrivée de Lionel Messi, Angel Di Maria reconnaît avoir eu un rôle dans ce dossier.

Au PSG, Lionel Messi va retrouver plusieurs amis à l'image de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Trois joueurs qui ont eu un impact dans ce dossier comme le révélait La Pulga à la BBC : « Comment j’ai dit à Neymar que je venais ? La vérité est que lorsque mon père a commencé à discuter avec Leonardo, Neymar le savait déjà puisque je lui en avais déjà parlé. Je l’ai aussi dit à (Angel) Di Maria et (Leandro) Paredes que la possibilité de venir au PSG était certainement une option que j’étudiais. Tous, très rapidement, ont ouvert les portes pour moi et ils étaient tous très emballés par l’idée que ça se fasse. On continuait à se tenir au courant des étapes qui étaient discutées et franchies, juste pour confirmer finalement si j’allais venir ou non ». Angel Di Maria a également évoquer les dessous de cette opération.

Di Maria dévoile les coulisses de l'opération Messi