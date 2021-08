Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Cristiano Ronaldo en Ligue 1 ? La réponse tombe !

Publié le 15 août 2021 à 3h15 par A.M.

Une folle rumeur a circulé ces derniers jours concernant la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l’AS Monaco. Mais Oleg Petrov met fin à cette hypothèse.

Dans la foulée de la signature de Lionel Messi au PSG, une folle rumeur a circulé concernant la possible venue de Cristiano Ronaldo à l'AS Monaco. La star portugais se serait entretenue avec Dmitry Rybolovlev, le milliardaire russe, propriétaire de du club du Rocher. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport. cette rencontre n'a jamais eu lieu. Oleg Petrov confirme d'ailleurs la tendance.

«Notre stratégie est différente de celle de Paris»