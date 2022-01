Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision inattendue cet hiver !

Publié le 30 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Barré par une forte concurrence au PSG, Colin Dagba disposait d’un point de chute tout trouvé avec un vif intérêt de Venise cet hiver. Mais contre toute attente, Leonardo a finalement décidé de le retenir à Paris…

Avec un objectif de ventes fixé à 100M€ d’ici la fin de saison par la direction du PSG, Leonardo a programmé une large opération de dégraissage dans l’effectif du club de la capitale. Plusieurs éléments ont déjà été ciblés en interne à cet effet, comme Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Abdou Diallo ou encore Colin Dagba. Mais ce dernier, qui se retrouve barré par Achraf Hakimi et Thilo Kehrer dans la hiérarchie des latéraux droit du PSG, a pourtant fait l’objet d’une décision inattendue de la part de Leonardo.

Le PSG a retenu Dagba…

Comme l’a récemment indiqué L’Equipe, le club de Venise a tout tenté pour obtenir le prêt de Colin Dagba en cette période de mercato hivernal, et le joueur du PSG semblait d’ailleurs tout à fait disposé à rejoindre la formation italienne… jusqu’à que Leonardo ne décide finalement de le garder. De peur de manque de solutions au poste de latéral droit puisque Hakimi dispute actuellement la CAN avec le Maroc, le directeur sportif du PSG a retenu Dagba contre son gré et malgré un très faible temps de jeu accordé par Mauricio Pochettino. Selon les dernières tendances, Dagba ne désespère pas pour autant de pouvoir partir avant la clôture du mercato.