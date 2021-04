Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a «presque réglé» le dossier de l’année !

Publié le 28 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Neymar est déjà réglée au PSG. Et l’attaquant brésilien l’a lui-même confirmé…

Depuis plusieurs mois maintenant, Leonardo a amorcé des négociations avec l’entourage de Neymar pour une prolongation de son contrat. Comme le10sport.com vous l’avait indiqué ces dernières semaines, tout est d’ailleurs réglé dans ce dossier, et l’attaquant brésilien va bientôt se réengager jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Interrogé au micro de RMC Sport mardi, Neymar a lui-même confirmé cette tendance.

Neymar confirme pour sa prolongation