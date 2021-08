Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu un rôle crucial pour cette arrivée !

Publié le 20 août 2021 à 0h45 par A.D.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, Abdou Diallo a été recruté par le PSG à l'été 2019. A Paris depuis deux saisons, l'international sénégalais est revenu sur le rôle déterminant de Leonardo lors de son arrivée.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Abdou Diallo a tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que Leonardo a offert un chèque d'environ 32M€ au club de la Ruhr pour le recruter à l'été 2019. Alors qu'il débute sa troisième saison avec le PSG, Abdou Diallo est revenu sur les coulisses de son transferts, plus précisément sur l'échange décisif qu'il a eu avec le directeur sportif du PSG. Comme l'a expliqué Abdou Diallo à la chaîne youtube Oui Hustle , Leonardo a trouvé les mots pour le convaincre de signer à Paris.

«Des fois on sait que ce sont des disquettes, mais là...»