Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a du souci à se faire pour cette piste à 0€ !

Publié le 27 mars 2021 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Napoli, Elseid Hysaj serait dans le collimateur du PSG. Alors qu’il en pincerait également pour le latéral droit albanais, le Milan AC pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo.

À la recherche d'un nouveau latéral droit, Leonardo aurait identifié le profil d’Elseid Hysaj. En fin de contrat le 30 juin, le latéral droit albanais a déjà un pied en dehors du Napoli, comme l’a laissé entendre dernièrement son agent Mario Giuffredi. « L'avenir d'Elseid Hysaj ? Si un entraîneur arrive avec une défense à quatre, cela serait bien pour Elsi. Mais après toutes ces années et les nombreuses fois où nous nous sommes rencontrés sans trouver d'accord contractuelle, il est plus judicieux qu'il change d'air et tente de nouvelles expériences » , a précisé le représentant d’Elseid Hysaj à Radio Kiss Kiss . Conscient de la situation du défenseur du Napoli, Leonardo serait prêt à profiter de l’aubaine pour le récupérer à 0€ cet été. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier et pourrait voir le Milan AC venir lui couper l’herbe sous le pied.

Le Milan AC à l'affût pour Elseid Hysaj ?