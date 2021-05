Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola va donner du fil à retordre à Leonardo avec cette star de Premier League !

Publié le 24 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

Charmé par Harry Kane, Leonardo va devoir faire face à une rude concurrence s'il souhaite s'attacher les services de l'anglais. Manchester City serait le club le plus intéressé...

À la recherche d'un buteur en cas de départ de Kylian Mbappé, le nom de Harry Kane revient souvent en ce moment au PSG. L'attaquant anglais n'a pas caché ses récentes envies de départ à cause des mauvais résultats de Tottenham cette saison et cherche une porte de sortie qui lui permettrait de disputer la Ligue des Champions. Ainsi, Paris serait totalement en course pour l'accueillir, mais il pourrait bien ne pas être le seul...

Manchester City pour Harry Kane ?