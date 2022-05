Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a carte blanche pour sa nouvelle piste !

Publié le 16 mai 2022 à 3h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Désormais ciblé par le PSG pour venir renforcer le secteur défensif durant le mercato estival, Bremer semble disposer d’un bon de sortie de la part du Torino à en croire son président.

Ces derniers jours, RMC Sport et L’Equipe ont révélé un vif intérêt du PSG pour Bremer (25 ans). Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce défenseur central brésilien du Torino intéresse fortement Leonardo qui envisage de l’attirer au PSG durant le mercato estival 2022, d’autant que ce fameux Bremer ne sera pas retenu coûte que coûte par ses dirigeants en Italie…

Bremer sur le départ ?