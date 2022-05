Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur la nouvelle cible de Leonardo !

Publié le 15 mai 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

Désireux de recruter un nouveau défenseur central, le PSG aurait jeté son dévolu sur Bremer. Interrogé sur l'avenir de son joueur, Urbano Cairo a laissé la porte grande ouverte pour un départ cet été.

Alors que la fin de la saison approche, le PSG préparerait déjà la prochaine fenêtre de transferts. Ainsi, pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo serait en quête d'un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Bremer selon les dernières informations de RMC Sport . Et alors que d'autres clubs seraient également sur les traces de son numéro 3, Urbano Cairo a lâché ses vérités sur son avenir.

Urbano Cairo ouvre la porte à un départ de Bremer