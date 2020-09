Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé une recrue en un temps record !

Publié le 21 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Fraichement recruté au PSG sous la forme d’un prêt, Alessandro Florenzi est revenu sur les coulisses de son arrivée dans la capitale. Et il précise que Leonardo a bouclé le dossier à vitesse grand V.

Longtemps en quête d’un nouvel latéral droit cet été avec le départ libre de Thomas Meunier en juin dernier, le PSG a finalement jeté son dévolu sur Alessandro Florenzi. Le défenseur italien est arrivé en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et il a effectué des débuts très prometteurs face à l’OM et l’OGC Nice. Interrogé dimanche au micro de Téléfoot, Florenzi a raconté les coulisses de son arrivée au PSG.

« Tout s’est passé en deux jours et demi »