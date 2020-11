Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté un coup magistral cet été !

Publié le 4 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo a recruté Rafinha dans les dernières heures du mercato. Mais avant cela, le directeur sportif du PSG s'était positionné sur le frère de l'ancien joueur du Barça : Thiago.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er août, le PSG s'est renseigné sur Thiago Alcantara et était même prêt à s'aligner sur les exigences du Bayern Munich. En effet, l'international espagnol souhaitait quitter le club bavarois qui réclamait 30M€ pour lâcher son milieu de terrain. Une énorme opportunité compte tenu des qualité du joueur formé au FC Barcelone. Mais Thiago Alcantara a finalement rejoint Liverpool et Leonardo s'est tourné vers son frère en toute fin de mercato. Rafinha a effectivement débarqué sans indemnité de transfert pour seulement 3M€ de bonus ainsi qu'un pourcentage à la revente de 35%. Interrogé sur la situation de ses fils, Mazinho confirme que le PSG a tenté le coup pour Thiago.

Leonardo voulait Thiago !