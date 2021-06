Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup Cristiano Ronaldo prend forme !

Publié le 3 juin 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Toujours à l'affût lorsqu'une star se retrouve sur le marché, le PSG aurait lancé les premières démarches auprès de l'entourage de Cristiano Ronaldo, désireux de quitter la Juventus où Massimiliano Allegri ne compte plus réellement sur lui.

L'avenir de Cristiano Ronaldo devrait être l'un des enjeux majeurs du mercato estival. Et pour cause, du haut de ses 36 ans, le Portugais souhaite relever un dernier défi d'envergure avant de terminer sa carrière du côté de son club formateur, le Sporting. Il faut dire que le quintuple Ballon d'Or avait rejoint la Juventus durant l'été 2018 avec pour projet de permettre à la Vieille Dame de revenir sur le toit de l'Europe. Mais trois ans plus tard le constat est clairement un échec puisqu'avec Cristiano Ronaldo, les Turinois n'ont jamais franchi les quarts de finale de la C1, éliminés à chaque fois par des équipes d'une renommée inférieure à savoir le l'Ajax Amsterdam, l'OL et le FC Porto. Par conséquent, un départ cet été est envisagé, et le PSG ne compte pas laisser passer cette opportunité.

Le PSG prend contact avec Cristiano Ronaldo

En effet, alors que le club de capitale attend toujours la réponse de Kylian Mbappé quant à une éventuelle prolongation de son contrat qui s'achève en juin 2022, la direction parisienne s'active afin d'anticiper son éventuel départ. Et alors que Lionel Messi semble plus proche que jamais de prolonger son bail au Barça, selon les informations de AS , le PSG aurait initié les premiers contacts avec l'entourage de Cristiano Ronaldo en vue d'un transfert cet été. Et cela tombe bien puisque le quintuple Ballon d'Or verrait d'un très bon œil une arrivée à Paris où il pourrait tenter de permettre au PSG de décrocher sa première Ligue des Champions. Il faut dire que le Portugais souhaiterait quitter la Juventus cet été où il estimerait être arrivé en fin de cycle. D'ailleurs, Massimiliano Allegri, de retour sur le banc turinois pour remplacer Andrea Pirlo, ne serait absolument pas opposé à son départ puisque sa priorité est de s'appuyer sur Paulo Dybala et Alvaro Morata.

Le Qatar sait comment financer l'opération