Mercato - PSG : L’énorme aveu d’Eden Hazard sur l’intérêt d’Al-Khelaïfi !

Publié le 15 janvier 2020 à 12h45 par B.C.

Régulièrement annoncé sur les tablettes du PSG, Eden Hazard avoue qu’il n’a jamais envisagé une arrivée au sein du club de la capitale et justifie ce choix.

Entre le PSG et Eden Hazard, c’est une histoire d’amour qui n’a jamais démarré. L’international belge a régulièrement été annoncé dans le viseur du club de la capitale depuis son éclosion au LOSC puis à Chelsea, mais n’a jamais foulé la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG, et cela n’est pas près d’arriver à en croire l’attaquant du Real Madrid. En effet, Eden Hazard a souvent répété qu’il n’envisageait un retour en Ligue 1 qu’au LOSC, écartant ainsi une arrivée au PSG, et le joueur de 29 ans a tenu le même discours dans un nouvel entretien accordé au média belge Sport/Foot Magazine .

« Je leur ai toujours dit non »