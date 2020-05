Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de cette recrue estivale sur son arrivée !

Publié le 8 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier suite à la fin de son contrat à Manchester United, Ander Herrera assure qu'il n'avait pourtant aucune intention de quitter les Red Devils.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a mené un recrutement avec l'objectif de densifier l'effectif avec des joueurs fiables sans dépenser d'énormes sommes. C'est ainsi qu'Ander Herrera a débarqué libre en provenance de Manchester United où il était en fin de contrat. Mais alors qu'il s'est engagé au PSG jusqu'en juin 2024, le milieu de terrain espagnol assure qu'il n'avait pas l'intention de quitter les Red Devils .

Herrera ne voulait pas quitter Manchester