Mercato - PSG : L’énorme annonce de Vinicius Jr qui relance le feuilleton Mbappé !

Publié le 22 février 2021 à 19h15 par B.C.

Régulièrement annoncé sur le départ afin de permettre au Real Madrid de mettre la main sur Kylian Mbappé, Vinicius Jr a affirmé qu’il n'envisageait pas de quitter le club espagnol.

Après son échec en 2017, le Real Madrid espère se rattraper dans les prochains mois en mettant la main sur Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022. Florentino Pérez est toutefois conscient qu’il sera difficile d’arracher l’international français au PSG, qui réclamerait pas moins de 200M€ pour sa star. Ainsi, le Real Madrid examinerait toutes les options permettant de faciliter l’arrivée de Kylian Mbappé. D’après la presse espagnole, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie afin de renflouer les caisses, à l’instar de Vinicius Jr. Ce dernier pourrait même être inclus dans les négociations pour le transfert de Kylian Mbappé puisque le PSG, et plus particulièrement Leonardo, apprécierait grandement les qualités de l’attaquant brésilien. Mais de son côté, le joueur n’envisage absolument pas de quitter le Real Madrid.

Annoncé comme monnaie d’échange pour Mbappé, Vinicius veut « rester au Real Madrid pour toujours »