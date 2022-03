Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Emir du Qatar est passé à l'action pour Zidane !

Publié le 3 mars 2022 à 22h10 par A.M.

Malgré les affirmations de Leonardo, le PSG envisagerait toujours d'attirer Zinedine Zidane puisque l'Emir du Qatar maintiendrait le contact avec le technicien français.

Alors que la situation de Mauricio Pochettino reste incertaine sur le banc du PSG, le club de la capitale scrute le marché et rêve d'un homme : Zinedine Zidane. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, le technicien français se verrait toutefois bien équipe de France également et continuerait de réfléchir. Néanmoins, dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair. « On n’a jamais contacté (Zinedine) Zidane ou qui que ce soit », assurait le directeur sportif du PSG.

L'Emir du Qatar maintient le contact avec Zidane