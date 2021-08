Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échec du deal Mbappé peut-il laisser des traces ? La réponse !

Publié le 31 août 2021 à 22h40 par La rédaction

S’il se confirme dans les prochaines heures, l’échec du deal Mbappe paraît susceptible d’entacher légèrement la relation entre le joueur et Madrid. Analyse.

A quelques heures de la fermeture du mercato estival, il apparaît désormais probable que le transfert de Kylian Mbappe au Real Madrid ne se finalisera pas. En théorie, comme l’attaquant parisien n’a plus qu’un an de contrat, son arrivée est reportée à l’été 2022, lorsqu’il sera libre. Pour autant, l’affaire est-elle si automatique ?

Madrid va-t-il apprécier les derniers événements ?

Pas forcément. Non seulement le PSG va maintenir un fort pressing pour convaincre Mbappe de prolonger, mais il n’est pas exclu que les derniers événements laissent une trace dans la relation Mbappe-Madrid. En effet, il n’est pas impossible que l’attitude très peu offensive de l’attaquant parisien pour partir, notamment lors des derniers jours et après le match contre Reims, où il validait le fait de rester à Paris, n’ait pas forcément été apprécié à Madrid, où il est certain qu’on aurait espéré un soutien plus fort du joueur pour boucler l’opération.