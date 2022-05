Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voile se lève sur le feuilleton Pogba...

Publié le 13 mai 2022 à 23h20 par La rédaction

Le délai pris par Pogba pour choisir son futur club, et ce alors qu’il arrive en fin de contrat avec MU, interpelle. Explication.

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Paul Pogba, qui est pourtant libre en fin de saison, n’aurait encore rien tranché sur son avenir et encore moins paraphé de contrat. Le milieu tricolore dispose d’une offre du PSG mais il souhaiterait en savoir plus sur le projet parisien, alors que la Juve et le Bayern ont aussi transmis des offres.

Indépendant du milieu tricolore '