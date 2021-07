Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire a tranché pour la venue de Sergio Ramos !

Publié le 1 juillet 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, son éventuelle venue serait vue d’un très bon œil en interne.

Officiellement libre de tout contrat depuis ce jeudi à minuit, Sergio Ramos se concentre maintenant sur sa quête d’un nouveau club. Et dans cette optique, le nom du Paris Saint-Germain revient de plus en plus fréquemment. À en croire ESPN , le club de la capitale lui aurait même transmis une offre contractuelle pour un bail d’un an plus une année en option. Et tandis que le dossier pourrait même être réglé dans les prochains jours, le vestiaire du PSG aurait déjà pris position dans le sens de sa venue.

