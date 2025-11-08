Mercato - PSG : Le transfert idéal est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato estival, Eric Garcia est-il vraiment le profil qu’il faut à Luis Enrique ? Un journaliste espagnol affiche ses certitudes à ce sujet et considère le défenseur central espagnol comme le futur transfert idéal pour le PSG.

Et si le PSG faisait son petit marché du côté du FC Barcelone lors du prochain mercato estival ? Le nom d’Eric Garcia (24 ans), qui arrive en fin de contrat avec le club catalan, est évoqué avec insistance pour le club de la capitale. Interrogé par Foot Mercato, le journaliste espagnol Ivan Vargas confirme d’ailleurs qu’il s’agirait d’une recrue idéale pour Luis Enrique au PSG.

« Le défenseur idéal pour Enrique » « Je pense qu’il s’intégrerait parfaitement au PSG. L’argument principal est clair : Éric García est le défenseur idéal pour le jeu que recherche Luis Enrique, car il était l’un de ses titulaires quand il dirigeait l’Espagne. Luis Enrique sait mieux que quiconque ce qu’Éric peut apporter et Éric sait parfaitement ce que Luis Enrique recherche chez un défenseur central », affirme le journaliste espagnol, qui valide donc à 100% la piste Eric Garcia au PSG.