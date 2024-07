Mercato - PSG : Le transfert d’une star va capoter !

Arnaud De Kanel

Le PSG, toujours en quête de renforcer son effectif, met l'accent sur le milieu de terrain. Dans cette perspective, les noms de Joao Neves et Désiré Doué reviennent avec insistance. Ces deux joueurs sont désormais les cibles prioritaires du club parisien pour densifier son entrejeu. Par conséquent, l'intérêt initialement porté à Bruno Fernandes semble avoir été écarté, son nom ayant circulé un temps du côté du Parc des Princes.

Cet été, le PSG compte bien renforcer son effectif. Pour l'instant, le seul joueur à avoir officiellement rejoint les rangs parisiens est Matvey Safonov, acheté pour environ 20M€ en provenance de Krasnodar. Toutefois, de nouveaux renforts sont attendus, notamment au milieu de terrain, où le club cherche à se renforcer significativement. Parmi les mouvements à prévoir, Manuel Ugarte semble être en partance pour Manchester United, ouvrant ainsi la voie à d'éventuelles arrivées dans ce secteur clé du jeu.

Le PSG lâche déjà l'affaire pour Bruno Fernandes

D'après les informations de L'Équipe, le PSG aurait récemment manifesté son intérêt pour un joueur de Manchester United, Bruno Fernandes. Cependant, ce dossier ne devrait pas aboutir. Le club parisien considère que le coût de l'opération serait trop élevé par rapport à ses priorités pour le mercato estival. La star portugaise ne signera donc pas au PSG cet été. Léchec de cette opération ne déplait pas à Thibaud Vézirian, bien au contraire.

Bruno ne viendra pas, Vézirian valide

« Bruno Fernandes au PSG ? Je pense que quand on est le PSG et qu’on a Campos en directeur sportif, on peut complètement faire des articles tous les jours sur tous les bons joueurs portugais et dire que le PSG les apprécie. Luis Campos apprécie tous les joueurs portugais, en plus, ils sont comme ça avec Jorge Mendes. Tu peux annoncer tous les Portugais à Paris, ça passe. Maintenant, Bruno Fernandes au PSG, encore un profil que le PSG a plus ou moins avec Vitinha, Fabian Ruiz. Ce n’est pas du tout un profil athlétique, un profil de 6. Oui c’est de l’intelligence de jeu, ça pourrait correspondre au jeu de Luis Enrique. Est-ce que c’est ce qu’il manque aujourd’hui au PSG pour franchir le cap ? Voilà… », a-t-il déclaré lors d'un live sur Twitch.