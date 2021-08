Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé plombé par... Paris ?

Publié le 28 août 2021 à 23h10 par La rédaction

Alors que le Real Madrid est toujours dans l’attente du réponse de la part du PSG, le club parisien resterait muet. De quoi mettre un terme aux rumeurs de transfert pour Kylian Mbappé ?

Fidèle à ses habitudes, comme Le Parisien l’a rappelé ce samedi avec les exemples Luka Modric et Gareth Bale, le Real Madrid a pris la décision d’attaquer dans les ultimes moments du mercato estival pour le transfert de Kylian Mbappé. Une manoeuvre similaire à celle utilisée auprès de Tottenham en 2012 et 2013 pour Modric et Bale. Cependant, il se pourrait que cette stratégie ne fonctionne pas cette fois-ci avec le PSG. La raison ? La réticence du Paris Saint-Germain à céder Kylian Mbappé au prix proposé par le Real Madrid.

Le PSG s’emmure dans un silence, une preuve que Mbappé va rester ?