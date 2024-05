Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé est acté à 100%

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Alors que le numéro 7 parisien a annoncé son départ, il n'y aurait aucune chance qu'il échappe au club merengue cet été.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de faire ses adieux au PSG après sept saisons de bons et loyaux services. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 20 février, le capitaine de l'équipe de France sera un nouveau joueur du Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation. Et visiblement, un revirement ne serait plus du tout possible.

Mbappé va quitter le PSG

Après l'élimination du PSG en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a annoncé publiquement son départ. Ainsi, la star de 25 ans rejoindra un tout nouveau club librement et gratuitement à l'intersaison. Et, comme l'a confirmé Dominique Sévérac ce lundi après-midi, Kylian Mbappé est assuré à 100% de rejoindre le Real Madrid. A en croire le journaliste du Parisien , il n'y aurait aucune chance de voir le capitaine de l'équipe de France snober la Maison-Blanche pour poser ses valises ailleurs.

Mbappé est sûr de rejoindre le Real Madrid