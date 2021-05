Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Marquinhos est conseillé par une légende !

Publié le 14 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des grandes satisfactions de la saison au PSG, Marquinhos aurait toute sa place à Manchester United selon Rio Ferdinand, qui conseille à son club de cœur de recruter l’international brésilien.

Solidement engagé jusqu’en juin 2024 avec le PSG dont il est le capitaine indiscutable depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos (26 ans) s’est imposé ces dernières années comme un élément indispensable du projet QSI. Au point de devenir d’ailleurs une référence mondiale, même chez les plus grands défenseurs de l’histoire comme pour l’ancienne légende de Manchester United, Rio Ferdinand. Et sur sa chaine Youtube Vibe with Five , ce dernier a vivement conseillé aux Red Devils de recruter Marquinhos en provenance du PSG.

« Si je suis à la recherche d’un défenseur, c’est lui que je vais prendre »