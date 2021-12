Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Lionel Messi entraîne des complications…

Publié le 10 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG cet été, Lionel Messi ne semble pas encore totalement épanoui dans la capitale. Et pour cause, son épouse et ses enfants vivraient très mal leur nouvelle vie loin de Barcelone…

Contraint de mettre un terme à sa belle histoire d’amour avec le FC Barcelone l’été dernier étant donné que le club catalan n’avait pas les moyens de prolonger son contrat, Lionel Messi s’est donc engagé avec le PSG. Un coup de maitre pour le club francilien, et pourtant, l’attaquant argentin peine depuis le début de la saison à retrouver sa redoutable efficacité qu’il affichait avec le Barça. Et plusieurs facteurs pourraient bien expliquer ce malaise Messi au PSG.

La famille de Messi ne digère pas son départ ?

En effet, comme l’a annoncé Le Parisien jeudi, Lionel Messi aurait dans un premier temps du mal à comprendre les choix tactiques de son entraîneur, Mauricio Pochettino, et son utilisation au sein du PSG. Mais surtout, le quotidien a révélé que les enfants de l’attaquant argentin, ainsi que son épouse, regretteraient énormément leur vie d’avant à Barcelone et auraient beaucoup de mal à tourner la page depuis sa signature au PSG. Affaire à suivre…