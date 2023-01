Mercato - PSG : Le transfert de Kylian Mbappé annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 actée en mai dernier avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre, et il se dit que l’attaquant tricolore pourrait de nouveau envisager un départ lors du prochain mercato estival. À l’étranger, cela ne fait aucun doute : Mbappé finira par signer au Real Madrid.

Après des mois de suspense et de spéculations, Kylian Mbappé avait pris une décision forte pour son avenir puisqu’en mai dernier, un peu à la surprise générale, le numéro 7 du PSG décidait de rempiler jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Pourtant, comme le10sport.com vous l’avait révélé, Mbappé disposait déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid. Et cette piste ne semble d’ailleurs pas du tout enterrée pour le phénomène du PSG.

« Tôt ou tard, Mbappé devrait être au Real Madrid »

L’ancien joueur Predrag Mijatović, interrogé par Radio MARCA, affiche d’ailleurs une certitude au sujet de Kylian Mbappé et du Real Madrid : « En janvier, nous ne sommes pas obligés de signer quelqu'un, mais en été, nous devons faire certaines choses et je suis sûr que le club s'y prépare. Nous avons besoin d'un attaquant, d'un milieu de terrain créatif, de latéraux... Je sais qu'ils travaillent à la signature de Bellingham. Bien sûr, je rêve toujours de Mbappé, tôt ou tard, il devrait être un joueur du Real Madrid », indique l’ex-buteur du club merengue . Et il n’est pas le seul convaincu que Mbappé finira par quitter le PSG.

« Si le PSG reçoit la bonne offre cet été… »