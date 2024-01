Mercato - PSG : Le transfert de Dembélé à l’origine d’un malaise à Barcelone ?

Thibault Morlain

A la recherche d'un ailier droit lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas hésité à lâcher les 50M€ de la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. L’international français a ainsi quitté le FC Barcelone et visiblement, ce départ ne serait pas sans conséquence au sein du vestiaire de Xavi. En effet, chez les Blaugrana, l’absence de Dembélé pourrait être à l’origine d’un certain malaise…

Ayant remplacé Neymar au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé aura donc passé 6 saisons chez les Blaugrana. Alors que son bilan est contrasté en raison de diverses blessures, le Français a décidé de revenir en France lors du dernier mercato estival. Courtisé de longue date par le PSG, Dembélé a rejoint la capitale. Au grand dam de Jules Koundé au Barça ?

Koundé affecté ?

Comme l’explique Sport , au FC Barcelone, on s’inquiéterait actuellement de la forme de Jules Koundé. L’international français n’est plus aussi étincelant qu’il a pu l’être. Mais comment expliquer ce malaise autour de Koundé ? Selon le média ibérique, les départs de ses amis, Franck Kessié et Ousmane Dembélé, pourraient être l’une des raisons.

