Mercato - PSG : Le terrible constat de Pierre Ménès sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 29 décembre 2021 à 2h00 par A.M.

Invité à commenter la première partie de saison du PSG, Pierre Ménès ne cache son inquiétude concernant la situation de Mauricio Pochettino.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino est un vrai sujet au PSG d'autant plus que Doha continue de rêver de Zinedine Zidane. Il faut dire que le comportement de l'Argentin face aux rumeurs l'envoyant à Tottenham puis Manchester United n'a pas plu à la direction parisienne, tout comme l'absence de cohérence tactique. Et pour Pierre Ménès, la situation est inquiétante.

«Honnêtement, il n’y a rien qui va»