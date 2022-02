Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu d'Ibrahimovic sur son transfert à Paris !

Publié le 19 février 2022 à 15h45 par A.D.

Lors de l'été 2012, Zlatan Ibrahimovic a quitté le Milan AC pour rejoindre le PSG. Interrogé sur son transfert, le géant suédois a reconnu qu'il avait très mal vécu son départ vers Paris.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic a été contraint de faire ses valises à l'été 2012 pour s'engager en faveur du PSG. Racheté par QSI, le club de la capitale a fait plier la direction des Rossoneri grâce à une offre avoisinant les 21M€. S'il a su marquer de son empreinte l'histoire du PSG, Zlatan Ibrahimovic n'était pas du tout emballé par l'idée de rejoindre le Parc des Princes au départ. Lors d'un entretien accordé à l'émission Mi Casa (Radio 105), le géant suédois a avoué qu'il avait eu une énorme dent contre Adriano Galliani, ancien vice-président du Milan AC, après son transfert au PSG.

«Vendez toute l'équipe, mais pas Ibra»