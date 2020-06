Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le tarif serait fixé pour Lucas Paqueta !

Publié le 9 juin 2020 à 0h45 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo au PSG depuis plusieurs mois, Lucas Paqueta est en instance de départ. L'AC Milan serait prêt à revoir ses exigences à la baisse pour le laisser partir.

Lucas Paqueta est plus que jamais sur le départ. Plus en odeur de sainteté au sein de l’AC Milan, le milieu offensif brésilien chercherait un nouveau point de chute. Le crack brésilien n’a jamais réussi à s’imposer chez les milanais qu’il avait rejoint en 2019, et Paqueta avait failli partir l’hiver dernier de l’AC Milan mais les exigences du club italien étaient trop élevées pour le PSG déjà sur les rangs à cette époque. À l’époque, l’AC Milan demandait plus de 35 M€. Leonardo n’a pas abandonné la piste et il serait prêt à relancer le dossier pour s'offrir Lucas Paqueta et renforcer le milieu du PSG. Avec la crise économique du Covid-19 qui a touché tous les clubs, les Milanais pourraient bouleverser leurs plans et ainsi profiter au PSG

L’AC Milan demanderait 25-30 M€

En effet, comme l’explique Tuttosport, l’AC Milan aurait revu ses exigences à la baisse et pourrait accepter une offre entre 25 et 30M€. Une excellente nouvelle pour Leonardo et le PSG qui pourrait rapidement passer à l’offensive pour s’offrir le crack brésilien de 22 ans en doublant la concurrence ( Benfica, Valence.)