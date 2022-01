Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé est identifié au PSG !

Publié le 4 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

A la fin de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG. Une catastrophe à laquelle on se préparerait dans la capitale, ayant déjà identifié le successeur du Français.

En fin de contrat et visiblement décidé à ne pas prolonger, Kylian Mbappé pourrait s’en aller librement du PSG à l’issue de la saison. Plus rien ne le retiendra alors de rejoindre le Real Madrid. Si Leonardo n’a pas perdu espoir, ses chances de conserver Mbappé sont minimes. Il faut donc se préparer à l’après et à la succession du champion du monde. Cela fait maintenant plusieurs semaines que de nombreux circulent aux abords du Parc des Princes, mais la solution pourrait finalement se trouver au FC Barcelone.

L’option Dembélé !