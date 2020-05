Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Kurzawa répond à Leonardo !

Publié le 15 mai 2020 à 11h45 par A.D.

Alors que Layvin Kurzawa sera en fin de contrat à l'issue du mois de juin, le PSG pourrait s'attaquer à Nicolas Tagliafico pour le remplacer. Le latéral gauche de l'Ajax s'est prononcé sur un possible départ dans le club de la capitale.

Nicolas Tagliafico entretient le suspens pour son avenir. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Alors qu'il pourrait perdre son défenseur français, Leonardo s'activerait déjà en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Pour pallier le départ plus que probable de Layvin Kurzawa, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils et notamment celui de Nicolas Tagliafico. Lors d'un entretien accordé à Radio Continental , le latéral argentin de l'Ajax s'est prononcé sur l'intérêt parisien.

«Le PSG ? C'est peut-être l'une des hypothèses, mais...»